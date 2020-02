Expectativas sobre los juicios por delitos perpetrados por ejecutivos en 2020

Incluso si esa ley no entra en vigor, un dictamen en particular, emitido por un tribunal a finales de 2019, le facilitará al Departamento de Justicia presentar casos de uso de información privilegiada.

Independientemente del acuerdo al que llegue Goldman con las autoridades federales, no es probable que el banco quede incapacitado. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) ha dado señales de estar dispuesta a ignorar las reglas relativas a los “malos actores”, que prohíben a las instituciones financieras ofrecer valores al público. Y ya sabemos que las enormes multas y declaraciones de culpabilidad que convinieron Citigroup, JPMorgan Chase, Barclays, Royal Bank of Scotland y UBS en 2015 por la manipulación de divisas no acabaron con esos bancos.

You May Also Like