Expectativa por proclamación de ganador de elecciones en Perú

Este jueves, en Radio Santa Rosa, el presidente Sagasti se pronunció sobre las denuncias de fraude de Fuerza Popular: “¿Las elecciones para usted han sido limpias? Sí. ¿No hay ningún fraude para usted? Un fraude sistemático a nivel grande, no. Lo que hay son los pequeños errores materiales que hay en todo proceso electoral. ¿Pero usted cree que el ganador que proclame el Jurado Nacional de Elecciones es el ganador de la elección? Por supuesto y usted tiene que creerlo también si confía en el Jurado Nacional de Elecciones”. Sagasti añadió: “Hay un grupo de personas que cree, se han convencido, hablan entre ellos mismos, entre todos y se han hecho una burbuja para la cual no hay otra cosa nada más que explica este resultado, que mi candidato pierde, tiene que haber fraude. Seamos un poco más tranquilos, un poco más calmados, tratemos de ver las cosas no como queremos que sean sino como son”.

