Expareja de asesino de médico había denunciado que la acechaba antes del crimen

La expareja de Frank Anthony González Castillo, quién resultara ser el homicida del médico Carlos Villarreal, abatido a tiros en los estacionamientos del hospital regional Rafael Hernández en David, había denunciado a la Policía Nacional horas antes del hecho, que el joven enfermero la acechaba cuando se mantenía en su apartamento.

Se conoció que la joven, quién también es enfermera, hizo una llamada a la Policía Nacional a las 10:30 de la mañana de ayer jueves, horas antes del homicidio, donde indicaba que su expareja andaba rondando el apartamento donde residía en un vehículo gris y temía por su vida.

Un informe de la Policía Nacional indica que las unidades procedieron a la dirección brindada por la denunciante, para una verificación de violencia doméstica. Al llegar se entrevistan con la joven de 31 años, de apellido Martínez, quien reside en la ciudad de David, identificándose como personal de salud (enfermera).

La enfermera les informó a las unidades policiales que ella tenía una boleta de protección del 3 de mayo de 2020 en contra del señor Frank Anthony González Castillo, quien era su expareja, pero que lo había visto rondando el apartamento por lo que tenía mucho miedo.

Todo indica que el atacante, minutos antes de quitarse la vida, subió un mensaje en sus redes sociales justificando lo sucedido, cuyo texto dice lo siguiento: “Lo que hice no fue por una mujer, sino porque donde crecí entre hombres que se estrechan las manos, existen códigos de honor por donde por muy ofrecida que sea la mujer de otro no se toca. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otros y eso lo tengo claro, tampoco espero que Dios me perdone por lo que hice… A todas mis chichis lindas, me las llevo en mi corazón, como un lindo recuerdo…”.

Una fuente de entero crédito confirmó que el homicida y la enfermera tenían un hijo menor de edad, mientras que el médico asesinado dejo en la orfandad a una niña de 7 años. El atacante le propinó al médico 4 impactos de bala, 3 de ellos en la cabeza y uno en el área de los glúteos y posteriormente tras darse a la fuga, decide quitarse la vida próximo al retén policial ubicado en el sector de La Riviera en David.

Las autoridades mantienen las investigaciones de este hecho, pero tras la recopilacion de información de algunos testigos, todo indica que el crimen tuvo sus ribetes pasionales, ya que el homicida se enteró que su pareja mantenía una relación sentimental con el médico.

