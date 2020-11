Éxodo hacia el interior: ¿Qué medidas debe tomar al visitar a su familia?

“Si va al interior a convivir con otras personas tiene que usar estrictamente la mascarilla dentro de la otra casa, porque está invadiendo otra burbuja. Importante el distanciamiento físico, mantener una distancia prudente sobre todo a la hora de ir a ingerir alimentos.Tratar de que cuando se consume alimentos no hablar para que no salgan gotitas de saliva y flujos por la boca, que le puedan caer a los demás”, precisó Moreno.

“Si vamos a viajar al interior deberíamos estar muy seguros que no estamos contagiados para no infectar a esa familia. Cuando llegamos, atender las normas de bioseguridad. Evitemos compartir los mismos utensilios y cosas que, posiblemente, tengan algún resto de saliva”, precisó.

