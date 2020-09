Exnovia de Yemil podría ir presa por falsa denuncia, ella está al tanto de todo

Jenizel no está detenida, ni nada por el estilo, ya que el juez de Garantías, Edgar Jiménez, consideró que no era necesaria la aplicación de una medida cautelar, ya que la imputada mantiene arraigo domiciliario y laboral fortalecidos.

De inmediato nos comunicamos con Jenizel Arias , porque aunque no se especificaba su identidad, las fechas coincidían con su caso y esta nos dijo que estaba anuente de todo lo que estaba pasando, con respecto a la imputación del cargo por falsa denuncia y que por el momento no daría más declaraciones al respecto.

