Exmiss España sugiere al Gobierno panameño crear leyes que amparen a los trans

Luego de que que una mujer trans publicara un video en el que alega que ha sido víctima de discriminación, y humillada en un supermercado de la localidad, por no dejarla entrar a realizar sus comprar en el día de las mujeres, muchas personas se han pronunciado, tanto el país como en el extranjero.

Una de esas fue la “miss” España 2018, Angela Ponce, quien recomienda al Gobierno de Panamá que en vez de emitir comunicados que dicen que el Gobierno de Panamá rechaza este tipo de discriminación creen leyes que amparen al colectivo trans en Panamá.

“Si no te mata el COVID te mueres de hambre”

“Y digo yo, en vez de sacar comunicados en donde dicen que el Gobierno de Panamá rechaza este tipo de discriminación y actos de odios… ¿no es más fácil dar un paso real y hacer leyes que de verdad amparen a este colectivo?, ¿no es mejor facilitar el cambio del nombre y género, pero facilitarlo de verdad, que dé igual si estás operada o no, y que no depende de la persona que te la tiene que gestionar. ¿No es más fácil eso que un comunicado? Compartamos el video hasta que el Gobierno de Panamá haga algo”, comentó Ponce quien también es activista de los derechos humanos.

Angela también hizo un breve análisis del asunto, “resulta que en Panamá difícilmente, si no estás operada te cambian el nombre, pero no el género. Pero si estás operada, te cambian el nombre y es casi imposible que te cambien el género, es decir que en el DNI (documento nacional de identidad) siempre va aparecer otro nombre, pero no el género con el que te sientes identificada.

Entonces, si el país divide en dos, los días que puedes salir hacer las compras, resulta que el día de hombres no te atienden porque no eres hombre, y en el de mujer tampoco, porque legalmente no eres mujer. ¿Entonces?, por esa lógica en Panamá, si eres una mujer trans o un chico trans, si no te mata el COVID te mueres de hambre. ¡Es muy fuerte!

La transfobia que ella sufre es muy fuerte… y la forma en que está hecho es muy raro, ¿y qué vas hacer, mandar a tu vecina a comprar?. No lo entiendo, si fuera una chica, pero el problema es con todo el colectivo trans en Panamá. No lo entiendo, a mí no me cabe en la cabeza”.

