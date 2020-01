Exmilitar encabeza Gabinete en Perú

El nuevo Gabinete encabezado por el primer ministro Oscar Valdés, un exmilitar y empresario que fue instructor de Humala en la escuela del ejército en la década del 80, ha expresado una posición de mano férrea contra los manifestantes que se oponen a un importante proyecto minero en el norte del país. Valdés comentó el domingo después de la ceremonia de inauguración a la televisora América que no era “autoritario” por su pasado militar. “Lo que sí me gusta es la disciplina, que las personas tengan palabra, que los ciudadanos nos comportemos”.

You May Also Like