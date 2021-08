“Existen, pero Ortega Cano ni los ha visto ni sabe dónde están”

Rocío Carrasco ha regresado este miércoles a su puesto de colaboradora en Sálvame para hablar de uno de los temas más comentados de las últimas semanas: el diario personal de Rocío Jurado.

Carrasco ha confirmado la existencia de unas “reflexiones” escritas por la tonadillera: “No sé porque se le ha llamado diario, son unos escritos de ella con reflexiones sobre su vida”, ha afirmado en el programa.

“Son opiniones, anotaciones, vivencias” en numerosas libretas, ha aclarado. Aún así, la hija de la más grande no ha querido decir cómo ha descubierto estos escritos: “Si te lo cuento ¿Qué vamos a dejar para el documental?”.

Carrasco asegura que es necesario tener un contexto más extendido sobre la vida de Jurado para entender todos los cabos sueltos. “Para contestar a las preguntas, debería empezar por el principio de la historia“.

La hija de Rocío Jurado ha confesado que no entiende el revuelo ante el supuesto diario, pues hay datos mucho más reveladores: “Se está dando mucha importancia a los manuscritos, pero no es el documento más importante que yo he encontrado“.

“No tiene nada que ver con lo que estáis pensando”, ha detallado: “Es algo que, para mí punto de vista, es lo más importante del documental y lo que da origen a todo lo que hemos vivido durante todos estos años”.

También ha desmentido las palabras de Ortega Cano en Sálvame Deluxe. El diestro dijo que conocía dónde estaba el diario, pero Rocío ha señalado que eso “no es real, es mentira”: “Ni lo ha visto, ni sabe dónde está”. Según la colaboradora hay una razón por la que el viudo ha escuchado hablar de estos escritos, pero tampoco puede desvelarla.

Además, ha mandado un dardo a la familia Mohedano y a Cano: “No les hace falta saber lo que pone en el diario, porque ellos lo han vivido”. ha insinuado Carrasco. La razón por la que todos niegan que la artista haya grabado su vida en cuadernos es porque “lo han vivido” y saben perfectamente de lo que puede tratar.

El diario de Rocío Jurado

Aunque ‘la más grande’ ya había hablado de este diario en 2003 en una entrevista con el diario ABC, que ha sido republicada recientemente, no ha sido hasta hace unos pocos días que se ha vuelto a poner el foco de mira en estas confesiones. En la mencionada entrevista la artista avisaba: “Si me pasa algo, ahí está absolutamente todo”.

Las informaciones de los colaboradores de Telecinco han asegurado en los últimos días que el viudo José Ortega Cano y el hermano Amador Mohedano serían los peores parados del contenido de ese diario y las palabras de Carrasco en el programa de sobremesa lo han reafirmado.

“Ortega Cano va a salir retratado con la verdad”, ha explicado Rocío. Cree que el torero no debería tener “miedo”, pero ella sigue firme en su posición en contra del matrimonio de su madre: “Creo que casarse no fue una decisión acertada y lo seguiré creyendo hasta el día que me muera”.

‘En nombre de Rocío’, uno de los estrenos más esperados de la temporada

Con esta intervención, Carrasco adelanta alguno de los temas que se trataran en la segunda parte de la docuserie que se va a estrenar en otoño. En nombre de Rocío, cómo se llamará, se centrará en destapar la verdad de los últimos años de vida de Jurado y cómo fueron realmente sus relaciones. “Todas las cosas que se han dicho, voy a contestarlas. Vamos a ver si son ciertas o no“, ha resumido.

Sálvame ha comenzado a desempolvar antiguas declaraciones de la de Chipiona y a observarlas a la luz de las nuevas informaciones. De momento, la historia que cuenta Rocío Carrasco concuerda con las palabras de Rocío Jurado.