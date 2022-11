¿Existe el ‘síndrome de Rambo’? La explicación a los comportamientos violentos entre las tropas de Putin que denuncia Nikita Chibrin

El consumo de alcohol y drogas también puede jugar un papel importante en la aparición de estos comportamientos agresivos. Según el psicólogo, “el alcohol te desinhibe y te puede volver agresivo, al mismo tiempo que te quita el miedo y hace que hagas cosas que normalmente no harías”. Además, algunos estimulantes como las anfetaminas han sido consumidas en guerras anteriores por los soldados para que no tuvieran la necesidad de descansar y pudieran seguir combatiendo.

Asimismo, expresa que en este momento de la guerra, cuando Ucrania sigue ganando terreno , lo más probable es que ese ‘síndrome de Rambo’ ya no se encuentre tan presente en los soldados rusos, porque se han dado cuenta de que no son invencibles y de que ese ‘enemigo inferior’ sí puede hacerles daño. De hecho, infiere que en estos momentos ya podría estarse dando en los soldados la fase del estrés postraumático.

Además, destaca que el miedo es un condicionante muy potente . En primer lugar, el miedo por parte de Rusia a un posible despliegue de las tropas de la OTAN fue uno de los motivos que provocaron el inicio de la invasión. El miedo al oponente siempre ha estado presente “y como dice el refrán, no hay mejor defensa que un ataque”, continúa Guijarro. También existe el miedo a las consecuencias que puede llevar el no cumplir con las órdenes de los superiores. De hecho, en algunos países los tribunales militares pueden sentenciar a la pena de muerte si no se cumplen las órdenes dadas.

El socio fundador de SEPADEM explica que, en ocasiones, las personas pueden sufrir de una patología que los lleve a comportarse de esa forma violenta, pero que “ muchas veces no es un comportamiento patológico, sino humano “. Afirma que existen militares rusos comprometidos con la idea de la invasión, que la justifican porque creen que Ucrania es parte de Rusia, pero que eso no significa que avalen las violaciones de derechos humanos cometidas contra la población ucraniana.

El psicólogo afirma que el ‘síndrome de Rambo’ no existe como tal, aunque sí reconoce que el término ha sido utilizado a raíz de la película de Sylvester Stallone para hacer referencia a las personas que se sienten vulnerables y que asumen toda clase de riesgos porque “creen que están por encima del bien y del mal”. Además, matiza que este comportamiento no solo está presente en militares, sino también en las personas que practican deportes extremos , debido a que, a pesar de estar conscientes del riesgo de muerte que implica practicarlos, toman esa decisión porque necesitan gastar esa adrenalina que tienen acumulada en el cuerpo.

You May Also Like