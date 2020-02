Exigimos respeto | La Prensa Panamá

Recomendaciones: 1. Informarse sobre el virus, de fuentes fidedignas. 2. No alarmarse ni causar pánico a otras personas. 3. Mantener las buenas costumbres de higiene, taparse al toser o estornudar, lavarse bien las manos. 4. Evitar lugares con aglomeraciones. 5. Evitar los saludos de mano. 6. Seguir las reglas y normas de los sistemas de salud. 7. Hacer docencia donde sea necesario. 8. Fortalecer el sistema inmunológico con sustancias o fármacos que ayuden, vitamina C con Zinc, frutas y legumbres antioxidantes. 9. Acudir al médico y hacerse pruebas de laboratorio que puedan verificar su estado de salud.

