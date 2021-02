Exigen que se rindan cuentas sobre la atención a las víctimas de los albergues

7. REITERAMOS que dentro de los compromisos adquiridos por el Estado panameño en la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo (Principio 25) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 16) se establece claramente que “sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el Estado de derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible”, así como que “la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente, son interdependientes e inseparables”. No podemos esperar alcanzar estos objetivos si nuestro principal activo, los niños, niñas y adolescentes, se encuentran en riesgo y peligro, ni lograr tranquilidad en la sociedad hasta que se haga justicia y ellos se encuentren seguros.

