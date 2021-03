Exigen mayor independencia económica para Colón

LEE TAMBIÉN: Matan a capataz de dos tiros en Chilibre Salazar agradeció al presidente Laurentino Cortizo la creación del programa de empleos temporales , porque da empleo a colonenses que en realidad lo necesitan . Sin embargo, e xplicó que hay muchos de los que dicen ser dirigente s que no trabajan, pero cobran. “A esos hay que sacarlos del programa y darle oportunidad a los jóvenes profesionales que se gradúan , pero que nadie los mira porque no cierran calles, ni queman llantas”, señaló el diputado por el circuito del 3-1. Aseguró que Colón produce el 15% del PIB de la República de Panamá , no obstante, sólo se le resarce con el 1%. De acuerdo con el diputado, con la existencia de ese fideicomiso, Colón pudiera atender mucha de sus necesidades, sin depender del presupuesto del Estado para la provincia. En esta marcha también participó el Movimiento de Trabajadores “9 de Enero”. La caminata recorrió las calles de la ciudad , sin ningún tipo de incidente sin cierres de calles ni quemas de llantas. Por su parte, Javier Lynch, representante del corregimiento de Barrio Norte , añadió que este movimiento por mayor independencia económica para Colón , está empezando y que se evalúa ir aumentando la cantidad de personas en las calles, haciendo esta reclamación.

