Exhumaciones se extenderán hasta por dos meses más

Guerra, quien el año pasado inició las diligencias luego de la repertura de 14 casos ordenada por el Segundo Tribunal Superior, dijo que muchas de las víctimas que fueron llevados al Jardín de Paz no se identificaron debidamente. “Hay placas que identifican tumbas, pero debajo no se encuentran los restos de las personas que inhumaron”, manifestó.

You May Also Like