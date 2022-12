Exhibición artística en Chicago con distintivo panameño

La exhibición ‘Forecast Form, Art in the Caribbean Diaspora 1990s–Today’ estará en el MCA hasta el 23 de abril de 2023 y después viajará a otros museos en Estados Unidos.

“Forecast Form, Art in the Caribbean Diaspora 1990s–Today” es considerada la primera gran exposición colectiva en Estados Unidos que vislumbra un nuevo enfoque del arte contemporáneo en la diáspora caribeña, en la que se utiliza el concepto de clima y sus formas en constante cambio como metáfora para analizar las prácticas artísticas conectadas con el Caribe, resalta el MCA en su sitio web.

“Forecast Form, Art in the Caribbean Diaspora 1990s–Today” es una de las exhibiciones que presenta el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago (MCA, por sus siglas en inglés) de Chicago, Estados Unidos, y que tiene una huella panameña.

