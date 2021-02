Exfuncionarios de Municipio en Arraiján reclaman prestaciones laborales

Según la ex vicealcalde Palma, hacia el 30 de junio de 2019, la planilla municipal ya estaba lista y elaborados los cheques, lo cual fue ignorado por el ex burgomaestre.

Explicó además que, los 150 ex empleados fueron contratados durante los seis meses en que asumió el cargo, luego de que fuera separado de su puesto el ex alcalde Pedro Moro.

En total son 150 ex funcionarios los que demandan el pago de salarios adeudados desde hace 17 meses, dijo Militza Palma, aunque no definió el monto total de los salarios que reclaman.

Entre el grupo de manifestantes se encontraba la ex vice alcaldesa Militza Palma Gutiérrez quien formó dupla con el ex alcalde Sánchez Moro en el periodo 2014 – 2019.

Un grupo de ex funcionarios municipales protestaron, ante la alcaldía de Arraiján, exigiendo el pago de salarios adeudados desde la administración del ex alcalde Pedro Sánchez Moro.

