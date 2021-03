Exdirectora de la Senniaf: Me siento humillada, traicionada y utilizada

¡Esto está candente! Esta mañana a muchos les sorprendió la renuncia de la directora de la Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) Mayra Inés Silvera en medio del escándalo de los maltratos y abusos a menores de edad en albergues del país.

Una vez sucede eso, trascendió en redes sociales de que Silvera había presentado su renuncia al cargo ayer miércoles.

En horas de la tarde de hoy, en la cuenta de Twitter de Radio Panamá se publicó la carta de renuncia presentada por Silvera, sumado a eso, informaron que la directora de Senniaff reveló al programa es Cuestión de Ley conducido por la abogada Edna Jaramillo, que se sentía humillada, traicionada y utilizada.

“El día de ayer, recibí una llamada de Presidencia y tuve que atender una reunión urgente, donde me presentan una carta de renuncia ya redactada y procedí a firmar. Me siento humillada y traicionada, porque la información no me llegaba; soy una profesional de carrera y me siento muy mal”, informó Silvera al programa radial.

Dejó claro que no renunció por propia voluntad.

Silvera agregó que el pasado “el 25 de febrero ya había presentado una renuncia porque no sentía apoyo y no voy a cargar con las responsabilidades de las exdirectoras que me antecedieron, pero no me la recibieron”.

Silvera es la segunda directora que ocupa el Senniaf, fue designada por el presidente Laurentino Cortizo el pasado 7 de enero de este año.

