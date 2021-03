Exdirectora de la Senniaf le soltó la sopa al procurador Caraballo

La exdirectora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Idalia Martínez, se reunió con el procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo.

De acuerdo con Martínez, ella reiteró las denuncias que había presentado ante el Ministerio Público durante su gestión en la Senniaf 2014 – 2016, sobre casos de irregularidades y abusos en albergues. En ese entonces, Kenia Porcell se encontraba a cargo de la Procuraduría General de la Nación.

“He presentado información fidedigna e importante, he presentado fotos al señor procurador general encargado, he dado nombres, he dado fechas exactas de lo que podía hacer constatar, he dado detalles importantes de hechos que ocurrieron y fueron denunciados por mi persona durante mi gestión, para que el señor procurador pueda ampliar cualquier detalle dentro de la investigación”, explicó Martínez.

Nada que llega el citatorio

Por otro lado, diputados de diferentes bancadas de la Asamblea Nacional están a la espera que asignen una fecha para la citación a la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo, a la directora y exdirectoras de la Senniaf, para que respondan cuestionario sobre manejo de albergues.

Luego de dos semanas de aprobar la citación en el pleno de la Asamblea, la diputada suplente Walkiria Chandler manifestó que “en el país no ha pasado nada… los niños siguen bajo las condiciones que evidenciamos en el informe y aunque el Ministerio Público accedió al informe completo con generales, nombres, direcciones, empresas, albergues y todo no ha pasado nada”.

Manifestó que dicha citación fue firmada por varios colegas y no se le asigna una fecha “aquí ninguna persona que está en el Estado ha puesto su cargo a disposición de manera voluntaria y ninguna autoridad se lo ha exigido”.

Asimismo, las víctimas no han recibido medidas de protección y acompañamiento psicológico.

Sobre la posible conducción de las funcionarias por parte de las autoridades para comparecer ante el pleno de no asistir a la citación, el diputado independiente, Edison Broce, expresó que es facultad del Legislativo.

Martínez dijo que los expedientes no están en el MP, por lo que presentó una nueva denuncia por la desaparición de estos documentos, señalando como presunto responsable a un miembro de un partido político, a quien no identificó, pero indicó que éste se presenta como “investigador internacional”.

Cuanto antes, se debe realizar una diligencia de inspección ocular en las instalaciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, con sede en la ciudad de Panamá, para recabar pruebas, sostuvo.