Exdirectora de la Senniaf asegura que no pasará nada con las denuncias de abusos en albergues

La exdirectora señala que a pesar de que no tiene conocimiento exacto del contenido del informe de la subcomisión de la Asamblea Nacional, donde se plantean aberraciones y abusos cometidos en los albergues, ella no duda de que las denuncias que plantea esta investigación sean reales y asegura que le cree a los niños.

La también abogada afirmó que la actual directora, Mayra Inés Silvera, fue asesora durante un año de la Senniaf, lo que reafirma su tesis de que no pasará nada, puesto que Silvera no se investigará a sí misma.

“¿Por qué no va a ocurrir nada? Si no ocurrió nada en el 2014 cuando la Directora General denunció, usted cree que va a ocurrir ahora”, señaló Martínez, quien durante su gestión presentó un informe indicando cuáles eran las malas prácticas que se estaban dando en los albergues y en la entidad.

