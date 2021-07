Exdiputado Francisco Ameglio, a juicio por presunto peculado

El fallo precisa que Ameglio, en el ejercicio del cargo de diputado, presuntamente utilizó el Monasterio de la Visitación de Santa María de Panamá como intermediario frente al FIS, con el fin de obtener fondos de esta institución mediante contratos de apoyo económico, no reembolsable, para las comunidades de su circuito 8-10, pero no hay constancias de que estos fondos hayan sido debidamente utilizados para los fines establecidos en las cláusulas contractuales.

