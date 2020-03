excrementos y mensajes en las paredes

Casi un año después de convertirse, oficialmente, en la propietaria de la casa de Toño Sanchís en Villanueva del Pardillo, este viernes Belén Esteban ha visto salir por la puerta del chalé a su ex representante, que no contento con alargar al máximo su estancia y la de su familia en el domicilio, le ha dejado una serie de ‘regalitos’.

Cuando la Guardia Civil y la Policía Local llegaron hasta la residencia, Sanchís ya se había marchado, por lo que el proceso de desahucio fue muy rápido y la jueza pudo determinar el estado en el que se encontraba la vivienda y confirmar el cambio de cerradura.

Pintada en la fachada de la casa que de Toño Sanchís pasa a Belén Esteban. GAA / GTRES

El domicilio, lejos de encontrarse en perfectas condiciones, tiene una pintada en la entrada, junto a la puerta, en la que se puede leer un ‘ganaremos’, un mensaje que parece estar dirigido hacia la nueva dueña, y el jardín exterior ha quedado completamente lleno de excrementos de perro.

También el interior de la vivienda estaba sucio, y varias imágenes muestran varias bolsas de basura dentro de la casa y del garaje, donde además había latas de refresco y colillas en el suelo. Por otro lado, los casquillos de las luces tanto interiores como exteriores habían sido arrancados de cuajo, por lo que el cableado ha quedado a la vista.

Varias bolsas de basura a las puertas de la vivienda. GTRES

Belén Esteban ganó el chalé de Toño Sanchís en Villanueva del Pardillo en una subasta pública en abril de 2019. Aunque la colaboradora de Sálvame ofreció en la puja 375.000 euros, finalmente solo tuvo que pagar 260.000, dado que el resto se le restó de la deuda que mantiene con ella su ex agente, un total de 600.00 euros.

Este viernes, la ‘princesa del pueblo’ ha confirmado en su programa que no ha visto la casa, “pero no está bien“, y ha desvelado que va a hacer “una exclusiva de la casa“. Aunque no ha querido revelar si alquilará o no la vivienda: “Haré lo que quiera porque tengo que pagar un año de hipoteca, de comunidad y de desperfectos”, ha dicho tajante.