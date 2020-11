¡EXCLUSIVA! Rescatista Jimmy Guerra: ‘Caminábamos en fila y un deslave se llevó a dos en Tizingal’

“El momento más estresante para mi fue enterarme que mis compañeros en Tizingal necesitaban ayuda, pero no podía hacer nada, porque me quedé atrapado en Bambito, después que el río Chiriquí Viejo destruyó parte de la carretera hacia Cerro Punta . Tuvimos que hacer una fogata y quedarnos hasta el día siguiente para poder evacuar a través de una trocha por un cerro a varias personas” dijo Portugal.

El rescatista agregó que antes de que el río y los deslaves nos acorralaran más en una especie de isla empezamos a caminar en fila, pero un derrumbe se vino contra nosotros y de llevó a dos de los jóvenes que estaban en el medio. “Solo me quedó tiempo para abrazar al otro evacuado y agacharnos, sentía cuando las piedras me caían en el casco y solo decía Jesús ten piedad de nosotros”, dijo.

