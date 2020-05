EXCLUSIVA-J.C. Penney pediría la bancarrota tan pronto como la próxima semana: fuentes

(Reuters) – J.C. Penney Co Inc se está preparando para pedir protección por bancarrota tan pronto como la próxima semana y con planes de cerrar permanentemente alrededor de un cuarto de sus casi 850 tiendas, dijeron personas familiarizadas con el asunto, lo que la sumaría a una lista de grandes minoristas estadounidenses que han sucumbido a las consecuencias del brote de coronavirus.

