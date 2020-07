EXCLUSIVA: Farruko nos contó que sueña con Viña del Mar

Como ya saben, día a día tuvo la oportunidad de hablar con Farruko desde su morada en donde cumple con su cuarentena por el tema de la pandemia por COVID-19. Cuento es lo que sobra con el reguetonero boricua. Habló de todo un poco, de sus proyectos, de la nominación a los Premios Juventud 2020, de qué le falta por hacer… ¡Habló como un loro y hasta se quitó la gorra para que viéramos por dónde va el largo de su cabello!

¿A qué te has dedicado en esta cuarentena, qué has hecho, cómo la estás pasando y con quién?

Estamos comiendo mucho, tú sabes, mucho dulce. Risas de tímido El encierro.

¿Como van tus proyectos en medio del encierro?

Pues mira nada, seguimos aquí, sigo creando, sigo haciendo música. Seguimos buscando la manera de alimentarnos. Dentro de todo me ha venido bien, más tiempo con la familia, más tiempo con mis hijos. Era como necesario coger una pausa, pues la vida que llevamos nosotros los artistas es bastante acelerada, estamos siempre viajando de aquí pa’ allá y nos perdemos de muchas cosas que quizás son sencillas, pero sí importan y llenan el corazón.

Dentro de todo estamos positivos y tomando las medidas de salubridad y esperando pues que esto se acabé pronto y esperando que todo vuelva a la normalidad.

‘Farru’ nominado a premios Juventud 2020 por “El tiempo pasa”. ¿Cómo te sientes con esa nominación, cuándo escribiste ese tema y de qué trata?

Mira, este tema lo hice en plena cuarentena, es un tema que tiene muchas cosas personales en lo que es el sentimiento que quise llevar o transmitir. Es un tema que ayuda a valorar quizás las cosas sencillas de la vida que uno no las ve y son momentos que quizás no vuelvan. El tiempo pasa y no se puede retroceder, a uno le encantaría volver a vivir tantos momentos.

Me enorgullece que lo hayan tomando en consideración y haya entrado dentro de unas nominaciones dentro de los Premios Juventud.

¿Qué te falta por hacer dentro del género urbano?

Pues fíjate, me falta por hacer o que siempre ha sido mi sueño es presentarme en Viña del Mar, en el festival. Siempre es un sueño que he tenido y todavía no he tenido la dicha y la oportunidad, esperemos que cuando vuelva la normalidad y si celebran de nuevo el festival me den la invitación porque me encantaría estar ahí. Creo que tengo el repertorio. Me gustaría ir porque es un reto (refiriéndose al público muy difícil de la Quinta Vergara).

Ya cantaste salsa y te sale muy bien, ¿no te gustaría grabar un proyecto de salsa?, quien quita y sea éxito

Me encantaría tener esa oportunidad. Siempre me ha gustado la salsa, es un género que estudio mucho e incluso tuve la oportunidad de recrear un tema del maestro Omar Alfanno, que fue el que le hizo a Jerry Rivera, “Qué hay de malo”, y de salsa lo llevé a reggae. De verdad que me encantó, me encanta la salsa y ojalá algún día pueda hacer algún proyectito de salsa.

¿Te imaginas una colaboración tuya con Rubén Blades?

Waoo, sería bueno. Seguro que sí.

Conociendo a Farruko

Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre real, ha colaborado con artistas como: José Feliciano, Daddy Yankee, Wisin, Yandel, Don Omar, Sean Paul y Ky-Mani Marley.

Su primera canción fue “Bla, bla, bla”, la cual fue lanzada por medio de internet a inicios de 2007, llamó la atención del artista Ñengo Flow que rápidamente lo invitó a un tema titulado “El paseo por el bloque” que fue lanzado en el mismo año en el álbum AK-47: The Album Reloaded 2007. Tiene 29 años de edad y un sello disquero.

Él dice que es un “veterano de mil batallas”. Aquí es donde reposan todos sus premios que ha logrado a lo largo de su exitosa carrera.

Farruko le dio las gracias a Dios que no le ha tocado vivir de cerca la experiencia con el coronavirus, también confesó que tampoco ninguno de sus familiares la ha vivido. Está agradecido con Dios por eso.

Los temas de Farruko siempre ocupan los primeros lugares de las listas de música de diversos países.