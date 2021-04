Exclusiva El Vicentillo Zambada ya no está bajo custodia del gobierno de EEUU | Noticias Univision Narcotráfico

“El Servicio de Alguaciles no confirma ni niega ninguna información sobre nadie que pueda o no participar en el Programa de seguridad de testigos. Tampoco proporcionamos detalles sobre los movimientos de prisioneros”, dijo su portavoz James P. Stossel en una declaración escrita envida a Univision Noticias.

Voceros del servicio de los US Marshals, que resguarda a quienes cambian su identidad después de testificar contra capos, terroristas, mafiosos y jefes de pandillas, no despejó esa duda este viernes.

“El BOP no proporciona información adicional sobre los reclusos que no están bajo la custodia del BOP o que han sido liberados de la custodia del BOP”, agregó Nelson.

