EXCLUSIVA: El mensaje de ‘Farru’ pa’ Yemil hasta la prisión

Para nuestra sorpresa, Farruko anunció que tiene dos canciones ya grabadas con Yemil que no han salido. “Me gusta mucho su talento. No entiendo las razones por las cuales está allá adentro y tampoco quiero entrar mucho en detalles, pero le mando un abrazo y positivo”, destacó el boricua.

“No, no sabía que él estaba en prisión, no sabía”, fueron las primeras palabras de Farruko tras la pregunta acerca de si conocía sobre el caso de Yemil. ¡Chuzo!

