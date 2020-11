Exclusiva a princesa Diana, en entredicho

“Martin me pidió que falsificara unos documentos bancarios que supuestamente dieran cuenta de los pagos realizados a ciertas personas para que espiaran a Diana, me dijo que era urgente por que necesitaba esos papeles para el día siguiente”, dijo Matt Wiesler, un diseñador gráfico que trabajaba en la BBC en ese año.

La controversia sobre esta entrevista de 1995 resurgió después de que la cadena ITV difundió el documental The Diana Interview: Revenge of a Princess (La entrevista de Diana: Venganza de una princesa), en el que hay testimonios que ponen en la sombra a Bashir y plantean nuevas dudas sobre cómo obtuvo la entrevista que catapultó su carrera.

