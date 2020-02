Excliente de Mossack Fonseca se declara culpable en EU; se expone a 75 años de prisión

El abogado Ramses Owens es otro coacusado en el caso. A pesar de no haber sido mencionado por nombre durante la audiencia, Peter Carr, de la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de Justicia, confirmó a este medio que todos los cargos originalmente imputados a Owens están vigentes y que se mantiene su estatus de “fugitivo”. No obstante, su equipo de defensores en Estados Unidos arguye que Owens no ha podido presentarse ante los tribunales estadounidenses a defenderse de las acusaciones porque en Panamá hay contra él un impedimento de salida del país.

En el sistema estadounidense, es usual que una declaración de culpabilidad sea el resultado de una negociación que de alguna manera beneficie al acusado, ya sea que los fiscales tumben varios cargos o prometan una sentencia abreviada. Sin embargo, la audiencia de hoy no reveló tal arreglo a favor de Von der Goltz, quien afirmó que no se le habían hecho amenazas o promesas para inducirlo a que se declarara culpable.

