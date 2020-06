Excesiva sensibilidad al entorno, cambios bruscos de ánimo… ¿Qué es el trastorno límite de la personalidad?

– La genética . Si bien no se ha demostrado que ningún gen específico cause directamente este trastorno, los estudios sugieren que esta enfermedad tiene fuertes vínculos hereditarios. El trastorno límite es aproximadamente cinco veces más común entre las personas que tienen un familiar de primer grado con el trastorno.

La autora estadounidense Susanna Kaysen rompió una lanza a favor de las personas aquejadas de trastorno límite de la personalidad en su libro Girl, Interrupted (Inocencia interrumpida). En estas memorias, publicadas en 1993 y llevadas al cine por James Mangold en 1999, Kaysen narraba su experiencia como paciente de un hospital psiquiátrico en la década de los sesenta, reflexionaba sobre la naturaleza de su enfermedad y sugería que la cordura es una mentira construida para ayudar a los ‘saludables’ a sentirse ‘normales’ . “¿Alguna vez has confundido un sueño con la vida? ¿O has robado algo teniendo dinero? ¿Alguna vez has estado triste? ¿O creías que el tren se movía cuando estaba quieto? Quizás estaba loca, quizás eran los años 60. O quizás era mi inocencia interrumpida…”, escribiría la autora.

