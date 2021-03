Excapo de la droga dice que sobornó al presidente de Honduras, a su vice y a dos exmandatarios

En un impactante testimonio, Rivera contó que Los Cachiros entregaron a Hilda Hernández , hermana del presidente, 250 mil dólares en efectivo en 2012, cuando éste era congresista y candidato a la Presidencia, a cambio de “protección de que no nos fueran a capturar en Honduras, tanto la policía militar como la policía preventiva, que no fuéramos a ser extraditados yo y mi hermano (Javier) a Estados Unidos y que Juan Orlando Hernández seguiría dándonos contratos para lavar dinero del narcotráfico”.

