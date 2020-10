Exasesores del presidente Martín Vizcarra son arrestados

Al respecto, Vizcarra expresó que respeta “las decisiones del sistema de justicia, pero no necesariamente las compartimos”. La detención preliminar, consideró, debe proceder “en casos excepcionales, cuando alguien vaya a fugarse, o en un delito grave. Sin embargo, en el caso de esta investigación no encontramos la proporcionalidad para la decisión que se ha tomado. Pero igual la respetamos”.

You May Also Like