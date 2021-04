Examen al futuro de Koeman en la final de la Copa del Rey: ratificación o dudas

Aún perdiendo, aún tendrá el argumento de que están vivos en la Liga . Para ello no puede perder el partido contra el Atlético de Madrid , que se disputará el 8 de mayo . Si no tropieza más este mes y sigue optando al título, esa será la auténtica piedra de toque que decida su destino. Si no, puede ir haciendo las maletas.

“Hemos tenido una racha de 19 partidos y tengo que responder a preguntas sobre mi futuro. Tengo que aceptarlo, pero no estoy de acuerdo. Ustedes tienen que hacer su trabajo. Tengo un año más de contrato . Sé antes del partido lo que pasará si ganamos y lo que pasará si no ganamos. Es extraño, pero es mi trabajo, hay que lidiar con esta presión y yo lo acepto. Sé manejarla”, se defendió.

No obstante, Koeman es consciente (porque ya lo ha vivido) que no ganar le puede colocar en una posición complicada y le arreciarán las críticas.

