Examante del rey emérito acusa a ex jefe de espionaje

La examante del rey emérito Juan Carlos de España testificó ayer que su vida se vio amenazada por el antiguo jefe de inteligencia que, según su relato, seguía órdenes del monarca, hoy exiliado en los Emiratos Árabes.

El testimonio de la consultora de negocios Corinna Larsen emergió durante el juicio por corrupción contra Félix Sanz Roldán, jefe del centro de inteligencia español CNI entre 2009 y 2019.

Conectada por videoconferencia a un juzgado en Madrid, Larsen aseguró que en mayo de 2012 Sanz Roldán la amenazó a ella y a su hijos en una conversación en un hotel de Londres. “El general me indicó varias condiciones e instrucciones, recomendaciones […]. Y me dijo que si no las seguía, no podía garantizar mi seguridad ni la de mis hijos”.

“Es mentira. Yo jamás, jamás, he amenazado a una mujer y a un niño”, respondió él en la misma corte.

Larsen aseguró que durante su romance con Juan Carlos, que terminó en 2012, dos años antes de su abdicación, accedió a documentos sensibles sobre los “negocios” del rey y la Casa Real que los servicios de inteligencia querían obtener.

Dijo que, tras ese encuentro en el hotel, volvió a su apartamento en los Alpes suizos, donde halló un libro sobre la muerte de Diana de Gales en 1997, y que al cabo de unas horas recibió una llamada anónima en español diciendo que “hay muchos túneles entre Niza y Mónaco”, donde ella residía desde 2008.