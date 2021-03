Ex-‘misses’: ‘La esencia de la mujer panameña debe representarla otra mujer’

Le preocupa que es algo muy persuasivo que entren porque la sociedad fácilmente va conviviendo con la idea y esta se va promoviendo. “Esta idea no tiene base científica, está trabajando que en otros países se establezcan leyes, que causan que puedas perder tu trabajo, o puedas ser obligado a callar si tienes una opinión diferente… Si dejamos entrar esto a un concurso de belleza seguimos afirmando y afirmando algo que no es una realidad biológica objetiva como siempre hemos visto. El género existe, pero identidad de género es algo que va más allá de los órganos… cómo vamos a seguir promoviendo estas ideas que eventualmente se trasladan a leyes para controlar supuestamente la discriminación…”, explicó.

Cuando le preguntamos que si esta inclusión se hubiera dado en su año qué habría hecho, Brid contó que ella utilizó la plataforma de Señorita Panamá para objetivos personales y profesionales y eso no cambiaría su enfoque. “Es una decisión personal. Hoy en día la plataforma de los certámenes de belleza no son tan necesarias para enaltecer a la mujer, hay muchísimas otras, por lo tanto los concursos han quedado a un lado”, destacó.

Para Brandao, si una trans se lleva la corona de Panamá sería algo como para generar un contenido interesante, diferente al certamen, sería algo medíaticamente. “Yo creo que la esencia de la mujer panameña debe representarla siempre otra mujer que haya sentido lo mismo que siente una niña panameña cuando crece, que jugó con muñecas, que se empoderó de niña, una joven que fue al colegio en donde participó en un reinado, que tuvo su primera menstruación. Yo me quedo con eso y siempre voy a estar agradecida de que nací mujer y pude representar a mi país con anécdotas de toda una vida, no de un par de meses que me operé. Lo bueno siempre es bueno y lo malo siempre va a ser malo, aunque la gente diga que es bueno”, comentó “La Brandao”.

Recuerda que cuando se montó en el avión para viajar hacia Miss Universo lo primero que se le vino a la mente una y otra vez era que no le viniera la menstruación. “Porque las mujeres somos un mundo de emociones, sentimiento, hormonas, imperfecciones, inseguridades hasta cierto momento. Muchas veces nos sentimos que, aunque no compartamos algunos pensamientos, una mujer le dice a otra de mujer a mujer ‘dime qué piensas con respecto a esto’ o ‘de mujer a mujer dame un consejo’. Y ahí todas nos comprendemos”, explicó.

