Ex guardaespaldas de Britney Spears hace impactantes revelaciones de la cantante

Ciudad de México.

La cantante Britney Spears llegó a mostrar efectos similares a los de una persona drogada en un momento de su tutela debido a que le suministraron medicamentos fuertes que la hacían alucinar sobre universos paralelos.

Fernando Flores, ex agente de Policía que brindó su servicio a la estrella como guardaespaldas en 2010, contó a The Sun que cada semana, el viernes, llegaba una mujer al hogar de su clienta para darle las medicinas.

“Le explicaba (a Britney) qué era cada cosa: tres medicamentos antipsicóticos y píldoras anticonceptivas. Ella pasaba de estar cuerda a hablar de universos paralelos”, contó Fernando.

El hombre dijo que durante los meses en que trabajó para la intérprete de “Circus” vio cómo monitoreaban el teléfono de la famosa, se registraban las maletas de sus visitantes y cómo ella lloraba al recibir las órdenes de James Spears, su padre y tutor designado por el tribunal desde el 2008.

“Jamie llamaba tres o cuatro veces al día para verificar qué estaba pasando (con su hija). (Britney) Pasaba sus días viendo televisión o haciendo ejercicio. Cuando estaba deprimida, lloraba al escuchar ‘It’s a Man’s World’ (de James Brown)”, añadió el guardia.

Fernando llegó a los titulares de varios medios en 2011 cuando demandó a la celebridad por 10 millones de dólares, alegando que ella lo acosaba sexualmente, que consumía drogas y que básicamente era una persona repugnante.

“Se echaba flatulencias o se hurgaba la nariz sin darse cuenta y sin pedir disculpas (ante Fernando y otros), y era constante e intencionalmente ruidosa y profana en su habla”, se lee en el documento.

“No se bañaba durante días, no usaba desodorante, no se cepillaba los dientes, no se arreglaba el cabello, no usaba zapatos ni calcetines”.

Se supo que el enfrentamiento legal logró resolverse tiempo después, a pesar de que una fuente allegada a Britney llamó mentiroso a Fernando por la querella.

Esta información llega al mismo tiempo que otro reporte de que se vio a la también actriz portando un supuesto anillo de compromiso, a pesar de que ella misma dijo en la primera audiencia de la batalla legal por su tutela que ésta le impedía casarse con su novio, el entrenador Sam Asghari.

De acuerdo con Daily Mail, Britney fue fotografiada junto a su pareja el pasado domingo tomando un café de Starbucks mientras lucía un anillo con un diamante de gran tamaño en el dedo anular de la mano izquierda.

La protagonista de Crossroads indicó ante la corte el mes pasado que, a través de su tutela, su padre ha controlado todos los aspectos de su vida, y que la ha obligado incluso a ponerse implantes anticonceptivos para evitar que tenga más hijos con su novio, con quien ha salido desde el 2016.

Britney es madre de dos chicos: Sean y Jayden, a quienes concibió con su ex marido, Kevin Federline.