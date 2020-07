Ex de Vlady Foster… Patricia será médico intensivista

Desde hace muchos meses, la ex del excompetidor de Calle 7, Vlady Foster, Patricia, se preparaba para lograr una plaza para su especialización en medicina, y después de mucho estudio, dudas y lágrimas, se convertirá en médico intensivista.

“Después de once años de estudio, cinco becas de movilidad, incontables viajes, dos carreras, pérdidas importantes, un MIR de angustia, una pandemia, mucha vida y muchos muchos llantos.. ha llegado el momento de parar, de empezar a vivir, de disfrutar de la carrera más maravillosa que puede haber”, mencionó en Instagram.

Y es que su elección no fue fácil, pues veía con agonía como en el Ministerio de Sanidad le iban quitando sus principales opciones. “La realidad es que me he tirado una hora llorando en un banco… La realidad es que he visto con agonía cómo me iban quitando una a una mis principales opciones, porque en el MIR muy pocos eligen… la mayoría se queda con lo que le deja el resto. La realidad es que decidí coger plaza hace tres días y han sido de auténtico vértigo”, agregó.

En pasadas ocasiones, la española había mencionado a día a día que quería ser cirujana cardiovascular o plástica.

Solo puedo agradecer enormemente a las personas que han aguantado mis interminables dudas, mis malos días, mi mal humor, mis altos y mis bajos. A las que han compartido mis alegrías y han disfrutado mis triunfos.