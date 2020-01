Ex de Paulina Rubio dice que ella ‘está loca’

El empresario espaol Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” decidió criticar a Paulina Rubio en un programa de televisión, y dijo que su ex suegra Susana Dosamantes es la responsable de muchos de los problemas que han tenido.

Nicolás asistió al programa ‘Sábado Deluxe’, e hizo críticas a su ex Paulina: “Se ha gastado más de un millón de dólares en joder al padre de su hijo” refiriéndose a los gastos de Pau en abogados. “Muchísimas veces he ido a buscar a mi hijo a Estados Unidos, y me he venido sin él, solo que hoy he empezado a contarlo. No he hecho nada malo a Paulina. No sé por qué me odia tanto”.

“Paulina no se volvió loca, cuando nos separamos ya lo estaba”, declaró Colate, quien también arremetió en contra de su ex suegra, la actriz mexicana Susana Dosamantes: “Ella es la culpable de que estemos así”.

Afortunadamente para el publicista, el juez determinó que Nicolás podría viajar con él a España, donde convivió feliz con la familia de su padre.

Su relación con Nicolás

El 30 de abril de 2007, contrajo matrimonio con el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera; el evento fue llevado a cabo en Xcaret, parque temático ecológico situado en la Riviera Maya en Cancún, Quintana Roo. Una gala con pocos, pero selectos invitados en donde Paulina celebró sus nupcias de una forma tranquila y amena.

Tres años después, en mayo de 2010, Paulina anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que estaba embarazada de su primer hijo, y el 14 de noviembre de 2010 la cantante dio a luz a su primer hijo mediante cesárea nacido en la ciudad de Miami​, al que nombraron Andrea Nicolás Vallejo Rubio.​

En marzo de 2012, por diversos problemas con su entonces esposo, el español Nicolás Vallejo-Nágera “Colate”, anunció su divorcio aduciendo diferencias irreconciliables entre la pareja. Iniciaron un engorroso proceso de divorcio que fue ampliamente cubierto por los medios, el cual se extendió por al menos dos años y que los conllevó a asistir múltiples veces a los tribunales por demandas y contrademandas tanto por la división de bienes, reconocimiento de dinero por parte de Paulina para Colate, así como la pelea por la custodia legal del hijo en común Andrea Nicolás, siendo este último tema el que más veces lo ha enfrentado a nivel legal aún después de divorciados.