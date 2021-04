Ex de Alejandra Guzmán asegura que ella drogaba a Frida Sofía cuando era bebé – Prensa Libre

“Llevo 25 años casado con una gran mujer que lo único que ha hecho es apoyarme con Frida y apoyar a Frida con su mamá. Lo de los golpes que dice Alejandra es mentira y obviamente me he defendido de ella porque ella es una persona que se toma un rompope y se convierte en el cibernético”, dijo Moctezuma.

“No me gusta estar en medio del huracán, pero esto realmente ya es como una locura. Ver a esta mujer haciendo estas acusaciones tan discutidas, porque obviamente conocemos a Alejandra, es una figura pública que no ha dejado de tener toda su vida problemas con todo el mundo. Ha tenido 500 novios”, dijo Moctezuma durante una conversación con periodistas del programa Primera Mano.

