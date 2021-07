“Evito ponerles mis canciones en casa”

Shakira acaba de estrenar un nuevo sencillo Don’t wait up , que tiene posibilidades de convertirse en un nuevo éxito del verano y, aunque la propia cantante no lo reproduzca en su entorno, muchas radios del mundo querrán sintonizar el tema.

Por eso, en una entrevista reciente para ET Canada, Shakira ha confesado que no le pone su música a sus hijos para mantener una sensación de “normalidad”.

