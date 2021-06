Evitar a Brasil en cuartos, primer objetivo en el Grupo A de la Copa América

Argentina y Paraguay, los otros dos clasificados, evitan a Brasil en la siguiente instancia, pero no tienen nada garantizado ya que en la primera ronda, salvo el anfitrión, no hubo una supremacía clara de ningún seleccionado.

La última fecha del Grupo A, con sus cuatro equipos ya clasificados, se vuelve vital para Uruguay y Chile, los únicos que pueden toparse en cuartos de final de la Copa América-2021 con el temido Brasil, que no obstante, sin Neymar, no terminó la fase de grupos a toda orquesta.

