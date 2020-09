Evita rascarte, hay una solución mejor contra el picor

Por otro lado, han descubierto que la disminución se produjo al estimular las neuronas sensibles al tacto debajo de la piel. Aunque la represión de estas neuronas sensoriales y una subcategoría de interneuronas anti-picor en la médula espinal no consiguieran reducir la reacción de las neuronas del asta dorsal, la activación de las neuronas sensoriales si que lograron con éxito que los ratones no se rascaran .

You May Also Like