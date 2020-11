Evalúan extender la suspensión de los contratos

Con una economía desgastadas por el coronavirus, con empresas que no han podido reabrir, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, informó ayer que se va a plantear la posibilidad de prorrogar la suspensión de los contratos laborales en función de “actividades y de realidades”. A juicio de la ministra, debe haber una medida de suspensión de contratos dirigida a aquellos sectores que no han podido reactivar sus actividades debido a la Covid-19.

