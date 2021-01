Evalúan compra de neveras con receptáculos para evitar colapso de morgues

Sobre la supuesta intención de la empresa farmacéutica King Doctors SAPI De CV, de donar unas 50 mil vacunas Sputnik V al país para apoyar en la lucha contra el COVID-19, el titular de Salud indicó que en su “despacho no ha llegado una nota formal, una vez que me llegue esa nota hay que enviarla Dirección de Farmacia y Drogas del Minsa para que haga el análisis y el estudio de la vacuna en qué fase de encuentra, si tiene licencias, entre otros”.

You May Also Like