Evaluación del GAFI, clave para salir de la lista de la Unión Europea

Ramón Anzola, miembro de la junta directiva de la Asociación de Abogados Internacionales, señaló que “son listas que crean los creadores de listas para excluirse ellos y presionar a los demás países para que hagan cambios, mientras tanto ellos no lo hacen”, ya que la lista no incorpora a jurisdicciones del viejo continente.

