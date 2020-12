Europa se blinda contra la Covid para Navidad mientras España espera a endurecer restricciones

Se recomienda a todos los lituanos que no abandonen sus domicilios excepto para adquisiciones básicas y que no salgan de su municipio sin razones justificadas, como para ir al trabajo, para acudir al médico o asistir a un funeral. En Lituania se han registrado hasta el momento 93.101 casos y 815 muertes.

Ante el empeoramiento de los datos, ya son varias las comunidades que han endurecido o planteado fortalecer las limitaciones del plan de Navidad acordado con el Gobierno . Este lunes, Baleares redujo el número máximo de personas que se pueden reunir en los días señalados de Navidad de 10 a 6. En la misma tesitura se encuentra la Generalitat de Cataluña , la Comunitat Valenciana , la Comunidad de Madrid , Extremadura o Castilla-La Mancha, que ya han anunciado que no descartan endurecer las restricciones si la evolución epidemiológica no empeora.

