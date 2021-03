Europa llevará al Reino Unido ante la Justicia por las ayudas a Gibraltar concedidas como exenciones fiscales

Según el acuerdo sobre la salida del club comunitario, la CE tiene la opción de enviar al Reino Unido al TJUE por no implementar decisiones del Ejecutivo comunitario tomadas antes del final de la transición, que concluyó el pasado 31 de diciembre y durante la cual se seguía aplicando la legislación de la UE en el territorio británico, aunque ya no fuera un Estado miembro.

