Europa está sumida en la segunda ola de coronavirus. Lo que podríamos esperar en América Latina

«La mejor que hemos hecho es la del sarampión, que tiene una efectividad del 97 al 98%», dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. «Sería maravilloso si llegamos allí. No creo que lo hagamos. Me conformaría con una vacuna efectiva a un 70, 75%».

«Las segundas olas se deben a que el virus cuando llega a una población no alcanza a infectar al 100%(…). Deja a un porcentaje susceptible. Entonces esa población, cuando el virus vuelve, pues es sensible a ser infectada», afirma la Dra. Gutiérrez.

