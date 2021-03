Europa decide el futuro del polémico pasaporte de vacunas que podría ser la llave para recuperar la normalidad

De acuerdo con fuentes consultadas con Euronews, la validez del pasaporte será mientras dure la pandemia . Sin embargo, no está claro si el usuario tendrá que renovarlo pasados algunos meses. Una necesidad bajo estudio, porque aún no está claro cuánto dura la inmunidad obtenida por haber pasado la enfermedad o por haber sido vacunado.

La posesión de este documento no será condición para viajar . Pero permitirá a las personas que ya tienen algún tipo de protección contra el coronavirus (ya sea por haber pasado la enfermedad o por haber sido inoculado) sortear las restricciones a los viajes. Quienes no lo tengan, tendrán que seguir cumpliendo las normas (PCR, cuarentenas…) que los países miembros piden para entrar.

