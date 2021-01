Europa alerta a España ante la reforma del Poder Judicial y dice que la mitad del CGPJ “debería” ser elegido por los jueces

Primero, los socialistas y UP registraron una iniciativa para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria de 3/5 de la cámara (a los que solo podía aspirar el PSOE con el PP) a una mayoría absoluta . Como gesto hacia los populares, el presidente Pedro Sánchez anunció su paralización en la moción de censura de Vox . Antes, la asociación europea de jueces denunció que “aumentaría el riesgo de influencia política indebida” y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) avisó de que “podía violar las normas comunitarias”. Sobre esto, Jourová recuerda a la eurodiputada de Ciudadanos que también la Comisión expresó su posición “pidiendo a las autoridades españolas que garantizasen que el CGPJ no sea percibido como vulnerable a la politización “.

“Las reformas del Consejo del Poder Judicial deben tener en cuenta las normas. En particular, la Recomendación del Consejo de Europa de 2010 establece que no menos de la mitad de los miembros de dichos consejos deben ser jueces elegidos por sus compañeros”, reza la misiva, en la que la comisaria hace un resumen de las dos reformas propuestas por el PSOE y por Unidas Podemos tras la negativa del Partido Popular a renovar los nombres del CGPJ una vez se caducó su mandato. 12 de los 21 que aún siguen fueron nombrados por los populares.

