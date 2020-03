Eurodiputados ‘reconocen avances’ de Panamá

En un documento presentado por el organismo, los 27 países que conforman la Unión Europea decidieron incluir a Panamá en la llamada “lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal”, por el hecho de que el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de la OCDE no le ha dado todavía la calificación de país “cumplidor en gran medida”.

You May Also Like