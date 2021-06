Eurocopa 2021: Clasificados a los Cuartos de Final; los cruces al momento 

Con las llaves ya asignadas desde antes de la culminación de la Fase de Grupos, los octavos de final de la Eurocopa 2021 comienzan a ir ‘eliminando’ selecciones y dejando clasificados para los cruces de los Cuartos de Final.

El ‘lado b’ de las llaves resultó el menos complicado de estas eliminatorias, dejando los cruces de Suecia vs Ucrania; Inglaterra vs Alemania; Holanda vs República Checa y el Gales Dinamarca, este último ya con su boleto a los Cuartos de Final, pues los daneses superaron con relativa facilidad a Gales con una goleada de 4 a 0, convirtiéndose en el primer clasificado a la siguiente ronda, donde esperan al ganador del Holanda vs República Checa.

Del otro lado del camino al campeonato, el terreno luce más complicado, pues en este lado quedaron sembrados los cruces de Bélgica vs Portugal; Italia vs Austria; Francia vs Suiza y Croacia vs España.

Italia y Austria estarán definiendo al segundo clasificado a los Cuartos de Final. El ganador de esta llave esperará al vencedor del Bélgica vs Portugal que se jugará este domingo 27 en Sevilla.

CLASIFICADOS A CUARTOS Y CRUCES AL MOMENTO EN LA EUROCOPA:

Dinamarca vs Holanda / República Checa.

3 de julio en Baku

3 de julio en Baku Italia/Austria vs Bélgica /Portugal

2 de julio en Múnich

2 de julio en Múnich Francia/Suiza vs Croacia/España

2 de julio en San Petesburgo

2 de julio en San Petesburgo Suecia/Ucrania vs Inglaterra/Alemania

3 de julio en Roma

